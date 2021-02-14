14.02.2021 - 18:12 |
Son dakika - Christian Luyindama'dan sakatlık itirafı!
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Christian Luyindama açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Christian Luyindama açıklamalarda bulundu.
"Çok zor koşullar altında bu maçı oynadık. Önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. 3 puanı aldık. Mutluyuz."
"Zor bir dönemden geçtim. Bu sakatlıklardan dolayı en iyi performansımı sergileyemedim. En iyi performans için tüm çalışmalarımı yapıyorum. 3-4 maç üst üste oynayabilirsem daha iyi olacağım."