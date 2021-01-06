06.01.2021 - 00:09 |
Son dakika - Crystal Palace ve West Bromwich Albion, Ozan Tufan'a talip oldu!
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan için Crystal Palace ve West Bromwich Albion devreye girdi.
Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın 'Ada'dan talipleri var.
Trt Spor'un haberine göre; Crystal Palace ile West Bromwich Albion'ın milli futbolcuyu transfer etmek için sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği öğrenildi.
Sarı-lacivertli formayla bu sezon 14 maça çıkan Ozan Tufan 4 gol 3 asistlik katkı verdi.