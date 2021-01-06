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06.01.2021 - 00:09 |

Son dakika - Crystal Palace ve West Bromwich Albion, Ozan Tufan'a talip oldu!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan için Crystal Palace ve West Bromwich Albion devreye girdi.

Son dakika - Crystal Palace ve West Bromwich Albion, Ozan Tufan'a talip oldu!
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Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın 'Ada'dan talipleri var.

Trt Spor'un haberine göre; Crystal Palace ile West Bromwich Albion'ın milli futbolcuyu transfer etmek için sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 14 maça çıkan Ozan Tufan 4 gol 3 asistlik katkı verdi.

Son dakika - Crystal Palace ve West Bromwich Albion, Ozan Tufana talip oldu

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