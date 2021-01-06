Son dakika - Crystal Palace ve West Bromwich Albion, Ozan Tufan'a talip oldu!

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın 'Ada'dan talipleri var.

Trt Spor'un haberine göre; Crystal Palace ile West Bromwich Albion'ın milli futbolcuyu transfer etmek için sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 14 maça çıkan Ozan Tufan 4 gol 3 asistlik katkı verdi.