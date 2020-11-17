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17.11.2020 - 20:06 |

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Maçlar seyircisiz oynanacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen kritik Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanmaya devam edeceğini açıkladı.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Maçlar seyircisiz oynanacak...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası Covid-19 önlemlerini açıkladı. Buna göre, tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilecek, halı sahaların faaliyetlerine ise ara verilecek.

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