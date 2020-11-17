17.11.2020 - 20:06 |
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Maçlar seyircisiz oynanacak...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen kritik Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanmaya devam edeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası Covid-19 önlemlerini açıkladı. Buna göre, tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilecek, halı sahaların faaliyetlerine ise ara verilecek.