Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Maçlar seyircisiz oynanacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası Covid-19 önlemlerini açıkladı. Buna göre, tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilecek, halı sahaların faaliyetlerine ise ara verilecek.