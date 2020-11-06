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06.11.2020 - 22:15 |

Son dakika - Cyle Larin: "Hep beraber kötüydük"

Süper Lig'de Gaziantep'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta tek golün sahibi Cyle Larin açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Cyle Larin: "Hep beraber kötüydük"
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Süper Lig'de Gaziantep'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta tek golün sahibi Cyle Larin açıklamalarda bulundu.

"Büyük takımsanız böyle maçları kazanmanız lazım. Hepimiz daha iyi olmalıydık. Bu mağlubiyet kabul edilemez. Enerjimiz düşüktü. Hep beraber kötüydük. Hiçbirimiz yüzde 100'ümüzü vermeyince bu sonuç kaçınılmaz oldu."

Son dakika - Cyle Larin: Hep beraber kötüydük

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