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18.01.2021 - 15:05 |

Son dakika | Danny Drinkwater resmen Kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Chelseali orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Son dakika | Danny Drinkwater resmen Kasımpaşa'da
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Transfer dönemini hızlı geçiren Kasımpaşa, bir takviye daha gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlı ekip, daha önce anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki İngiliz futbolcuyu 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Drinkwater, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 6 aylığına lacivert-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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Son dakika | Danny Drinkwater resmen Kasımpaşada

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