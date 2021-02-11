Son Dakika | Dayot Upamecano, Bayern Münih yolunda

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in yıldız savunmacısı Dayot Upamecano, Avrupa transfer piyasasının en öne çıkan ismi konumunda. 42 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, Upamecano'yu Avrupa'nın en popüler transfer hedeflerinden biri haline getiriyor.

Fabrizio Romano, oyuncunun adı geçen kulüplere ilişkin yaptığı haberde Bayern Münih'in avantajlı taraf olduğunu belirtti. Manchester United'ın oyuncu için ileri düzeyde bir görüşme gerçekleştirmediği, PSG'nin de varolan ilgisinin azaldığı aktarılırken Bayern Münih için Upamecano'nun ana hedef olduğu ve Alman devinin de serbest kalma bedelini ödemeye hazırlandığı ifade edildi.

Yıldız oyuncunun sezon sonunda Leipzig'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Chelsea ve Liverpool'un da ilgilerinin sürdüğü aktarıldı. Geçtiğimiz hafta İngiliz basınında Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar sergileyeceği performansın, Upamecano konusunda Liverpool'un tavrını belirleyeceği ifade edilmişti.