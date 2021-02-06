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06.02.2021 - 18:13 |

Son dakika | DeAndre Yedlin'den Fenerbahçe derbisi sözleri

Galatasaray'ın Newcastle United'tan renklerine kattığı DeAndre Yedlin, Fenerbahçe derbisi öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

Son dakika | DeAndre Yedlin'den Fenerbahçe derbisi sözleri
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Galatasaray yeni transferi DeAndre Yedlin Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte ABD'li sağ bekin sözleri: "Birkaç gündür buradayım. Ancak başta hocam olmak üzere herkes beni çok iyi karşıladı. Derbinin çok büyük bir derbi olduğunu Amerika'da gençken de biliyordum. Çok heyecanlıyım, Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Arda Turan ve Muslera hafta boyunca bizimle konuştu." 

 

Son dakika | DeAndre Yedlinden Fenerbahçe derbisi sözleri

 

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