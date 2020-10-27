Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Son dakika - Demba Ba'dan Fransız gazeteciye Türkiye cevabı! "Parisliler, İstanbul'da güvende olacak"
27.10.2020 - 01:08 |

Son dakika - Demba Ba'dan Fransız gazeteciye Türkiye cevabı! "Parisliler, İstanbul'da güvende olacak"

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'i ağırlayacak Medipol Başakşehir'in Senegalli santrforu Demba Ba, maçın Türkiye ile Fransa arasındaki gerginlikten etkilenmesinden endişelenen Fransız gazeteciye, “Parisliler İstanbul’da güvende olacak." yanıtını verdi.

Son dakika - Demba Ba'dan Fransız gazeteciye Türkiye cevabı! "Parisliler, İstanbul'da güvende olacak"
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ekim Çarşamba günü Paris Saint-Germain'i ağırlayacak Medipol Başakşehir'in Senegalli santrforu Demba Ba, maçın Türkiye ile Fransa arasındaki gerginlikten etkilenmesinden endişelenen Fransız gazeteciye, “Parisliler İstanbul’da güvende olacak." yanıtını verdi.

Fransız gazeteci Pierre Menes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PSG’nin İstanbul’da UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağını, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi durum nedeniyle bunun endişe verici olduğunu ifade etti.

Medipol Başakşehir’de oynayan Demba Ba da gazeteciye cevap olarak “Endişelenme Pierrot, güvende olacaklar… bazen televizyonunu kapatman ve tanımadığın insanların güzellik ve hoşgörüsünü görmek için dünyayı kendi başına ziyaret etmen iyidir.” yorumu yaptı.

Demba Ba, Chelsea forması giydiği 2014’ün nisan ayında, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalinde karşılaştıkları PSG maçında 87. dakikada attığı golle Fransız takımını yarı finalden etmişti.

Son dakika - Demba Badan Fransız gazeteciye Türkiye cevabı Parisliler, İstanbulda güvende olacak

Hasan Kartal: “Daha iyi bir Rizespor izlettireceğiz”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika - Demba Ba'dan Fransız gazeteciye Türkiye cevabı! "Parisliler, İstanbul'da güvende olacak"
    Son dakika - Demba Ba'dan Fransız gazeteciye Türkiye cevabı! "Parisliler, İstanbul'da güvende olacak"
  2. Son dakika - Robert Prosinecki: "VAR'da net penaltıyı görmemek benim garibime gitti"
    Son dakika - Robert Prosinecki: "VAR'da net penaltıyı görmemek benim garibime gitti"
  3. Hasan Kartal: "Artık hocamız ve futbolcular birbirleriyle kaynaştı"
    Hasan Kartal: "Artık hocamız ve futbolcular birbirleriyle kaynaştı"
  4. Rıza Çalımbay: "Kötü değil, rezil bir maç yönetti"
    Rıza Çalımbay: "Kötü değil, rezil bir maç yönetti"
  5. Son dakika - Denizlispor - Beşiktaş maçında loca uygulaması dikkat çekti!
    Son dakika - Denizlispor - Beşiktaş maçında loca uygulaması dikkat çekti!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş - Anadolu Efes: 74-81

Beşiktaş - Anadolu Efes: 74-81

Son dakika - MKE Ankaragücü'nde 3 pozitif vaka daha!

Son dakika - MKE Ankaragücü'nde 3 pozitif vaka daha!

Son dakika - Sergen Yalçın: "Benim garantim yok, tazminatım yok"

Son dakika - Sergen Yalçın: "Benim garantim yok, tazminatım yok"

Rachid Ghezzal: "Meydan okumayı reddemezdim"

Rachid Ghezzal: "Meydan okumayı reddemezdim"

Sıradaki Haber