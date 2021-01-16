Son dakika - Demba Ba'dan hakem tepkisi! "Bizim şevkimizi kırdı"

Süper Lig'de Başakşehir, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Demba Ba açıklamalarda bulundu.

"Maçın hava şartlarından iptal edilmesi düşünülebilirdi. Golü attık, bireysel hatadan yedik. 2. golü attığımızda da sayılmadı. Allah yukarıda. Hafta boyu çalışıyoruz, emek veriyoruz ama sayılmayan bir gol oldu. Başka birinin maça etki etmesi bizim şevkimizi kırıyor. Eğer hakem doğru kararlar verseydi son 3 maçta 9 puan alacaktık."