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20.02.2021 - 09:10 | | Fanatik

Son dakika | Deniz Çoban: "Hugo'nun yaptığı faul ve sarı kart!"

Eski hakem ve Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, yayıncı kuruluş ekranlarında Başakşehir-Trabzonspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Çok tartışılan Vitor Hugo-Deniz Türüç pozisyonuna vurgu yapan Çoban, Brezilyalı stoperin sarı kart görmesi gerektiğini belirtti.

Son dakika | Deniz Çoban: "Hugo'nun yaptığı faul ve sarı kart!"
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Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, Süper Lig'in yayıncı kuruluşunda Başakşehir-Trabzonspor mücadelesinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Maçın hakemi Halil Umut Meler'in doğru tercih olduğunu belirten Çoban, Meler'i çok zorlayacak bir pozisyon olmadığını vurguladı.

Deniz Çoban'ın beIN Sports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

'Penaltı yok'

''Trabzonsporlu Vitor Hugo'nun müdahalesi topa. Penaltıyı gerektirecek bir durum yok.''

'Bu diz böyle gitmez'

''Vitor Hugo yükseğe çıkıyor ve rakibine bir hamlesi var ama biraz kontrolsüz davranıyor. Hugo'nun ayağı Deniz'in hassas bölgesine temas ediyor. Sol ayağını dizden kırarak rakibine doğru götürüyor. Bu diz böyle gitmez. Açmaması lazım çünkü hassas yeri.''

'Faul ve sarı kart çıkması lazım'

''Bence faul ve sarı kart çıkması lazım. Benim fikrim; bu şekilde yükseldiği zaman rakibini kollaması lazım. Ben bu pozisyonun kontrolsüz hareket olduğunu düşünüyorum. İstese bu topa vurduktan sonra rakibine o hamleyi yapmaz. Talihsizlik değil, diziyle bilerek temas ettiğini düşünüyorum. Pozisyon Trabzonspor ceza sahasında olsa penaltı verilir.''

'Kolay bırakıyor'

''Hasan Ali kendini çok kolay bir şekilde yere bırakıyor. Savunma oyuncusu penaltı sebebiyet verecek bir hamle yapmıyor.''

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Not: Görüntü Beinsports'tan alınmıştır

Son dakika | Deniz Çoban: Hugonun yaptığı faul ve sarı kart

 

 

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