Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Son dakika | Denizlispor, Rodallega transferini açıkladı!
21.08.2020 - 21:23 | | DHA

Son dakika | Denizlispor, Rodallega transferini açıkladı!

Denizlispor, Rodallega ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son dakika | Denizlispor, Rodallega transferini açıkladı!
ABONE OL

Yukatel Denizlispor sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Hugo Rodallega ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İç transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, tecrübeli golcüsü Hugo Rodallega ile yola devam kararı aldı. Yeşil siyahlı ekip, sözleşmesi sona eren Kolombiyalı forvet oyuncusu ile yapılan görüşmelerin ardından 1 yıllık anlaşma sağladı.

Bu sezon ligde forma giydiği 32 maçta 6 kez gol sevinci yaşayan Rodallega, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen tören ile resmi sözleşmeye imza attı.

Denizlispor ile sözleşme uzattığı için mutlu olduğunu dile getiren Rodallega, gelecek sezon takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini söyledi.

Son dakika | Denizlispor, Rodallega transferini açıkladı

Beşiktaş Denizlispor maçının perde arkası

 

Gökhan Gönül: "Fenerbahçe'ye transferimde Emre Belözoğlu'nun etkisi çok oldu"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Juventus, Khedira ve Higuain'in sözleşmesini feshetti!
    Juventus, Khedira ve Higuain'in sözleşmesini feshetti!
  2. Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor!
    Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor!
  3. Son dakika | Denizlispor, Rodallega transferini açıkladı!
    Son dakika | Denizlispor, Rodallega transferini açıkladı!
  4. Sevilla - Inter (CANLI)
    Sevilla - Inter (CANLI)
  5. Barcelona'da Larsson, Koeman'ın yardımcısı oldu!
    Barcelona'da Larsson, Koeman'ın yardımcısı oldu!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Galatasaray'da Scott Piri yeniden göreve başladı!

Son dakika | Galatasaray'da Scott Piri yeniden göreve başladı!

Trabzonspor salonda çalıştı!

Trabzonspor salonda çalıştı!

Menemenspor'da 2 transfer

Menemenspor'da 2 transfer

Galatasaray transfer haberleri | Kamil Jozwiak ve Jakup Moder için açıklama!

Galatasaray transfer haberleri | Kamil Jozwiak ve Jakup Moder için açıklama!

Sıradaki Haber