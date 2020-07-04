Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Son dakika | Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
04.07.2020 - 14:47 |

Son dakika | Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun’un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Son dakika | Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
ABONE OL

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk eden Yukatel Denizlispor 1-0 mağlup olmuştu.  Yeşil siyahlı ekibin yönetim kurulu teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdı. 

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Kulübümüz teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Son dakika | Denizlisporda Bülent Uygun dönemi sona erdi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bülent Uygun:
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Maç sonu saha karıştı! Marius Sumudica'ya su şişesi atıldı...

Süper Lig'de tarihe geçen seriler

    Alex Morgan annelik günlerini paylaştı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Bursaspor'a prim müjdesi
      Bursaspor'a prim müjdesi
    2. Son dakika | Ermenistan futbolunda şike skandalı
      Son dakika | Ermenistan futbolunda şike skandalı
    3. Son dakika | Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
      Son dakika | Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
    4. Valencia, Sloven basketbolcu Klemen Prepelic'i kadrosuna kattı
      Valencia, Sloven basketbolcu Klemen Prepelic'i kadrosuna kattı
    5. Adana Demirspor'da hedef şampiyonluk
      Adana Demirspor'da hedef şampiyonluk



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor'a ret

    Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor'a ret

    Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Rusya'dan sol bek: Maciej Rybus

    Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Rusya'dan sol bek: Maciej Rybus

    Yılport Samsunspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı

    Yılport Samsunspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı

    Son dakika transfer haberleri | Mariano’ya yarı yarıya teklif

    Son dakika transfer haberleri | Mariano’ya yarı yarıya teklif

    Sıradaki Haber