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15.02.2020 - 18:54 | | AA

Son dakika | Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı!

Denizlispor, Kayserispor yenilgisi sonrası teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayırdı.

Son dakika | Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının durumunun yönetim kurulunca değerlendirildiği belirtilerek, "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. 

Özdilek, Yukatel Denizlispor'da 12 Ekim 2019'da göreve getirilmişti.

Son dakika | Denizlisporda Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

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