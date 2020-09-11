11.09.2020 - 15:22 |
Son dakika | Denizlspor'dan açıklama: Transfer yasağını kaldırdık
Denizlispor, transfer yasaklarının kaldırıldığını açıkladı.
Denizlispor, transfer yasaklarının kaldırıldığını açıkladı
Denizlispor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Geçmiş dönem teknik direktörlerimizden Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek’in kulübümüzde görev yapmadıkları dönemlerdeki ödemelerini, kendilerinin talep ettikleri şekilde "FAİZLERİYLE" birlikte gerçekleştirerek bugün itibariyle transfer yasağımızı kaldırmış bulunuyoruz."
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