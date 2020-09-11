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11.09.2020 - 15:22 |

Son dakika | Denizlspor'dan açıklama: Transfer yasağını kaldırdık

Denizlispor, transfer yasaklarının kaldırıldığını açıkladı.

Son dakika | Denizlspor'dan açıklama: Transfer yasağını kaldırdık
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Denizlispor, transfer yasaklarının kaldırıldığını açıkladı

Denizlispor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Geçmiş dönem teknik direktörlerimizden Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek’in kulübümüzde görev yapmadıkları dönemlerdeki ödemelerini, kendilerinin talep ettikleri şekilde "FAİZLERİYLE" birlikte gerçekleştirerek bugün itibariyle transfer yasağımızı kaldırmış bulunuyoruz."

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