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03.02.2021 - 13:32 |

Son Dakika | Derbi öncesi Galatasaray'a Falcao müjdesi

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Falcao takımla birlikte çalışmalara başladı.

Son Dakika | Derbi öncesi Galatasaray'a Falcao müjdesi
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Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Falcao takımla birlikte çalışmalara başladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Süper Lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri antrenmana başladı.

Daha sonra pas oyunları oynandı.

Ana bölümde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Şener Özbayraklı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir, kontrollü bir şekilde antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Radamel Falcao, antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra son bölümde kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde bir çalışma gerçekleştirdi.

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından ağırlıksız ortam koşu çalışmalarına başladı.

Yeni transferimiz Gedson Fernandes’in karantina süreci devam etmektedir.

Galatasaray Futbol Takımı, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek."

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Son Dakika | Derbi öncesi Galatasaraya Falcao müjdesi

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