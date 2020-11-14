Son dakika - Derby County, Phillip Cocu ile yollarını ayırdı!

Derby County, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Phillip Cocu'nun görevine son verdi.

2019 yazında Derby'nin menajeri olarak çalışmaya başlayan Cocu, tüm kulvarlarda toplam 65 maçta ekibin başında yer aldı.

Derby'den yapılan açıklamada, "Derby County, Phillip ve yardımcıları Chris ile Twan'a son 16 aydaki sıkı çalışmaları ve bağlılıkları için teşekkür ediyor ve gelecekteki kariyerlerinde başarılar diliyor" denildi.

Sezona Cocu yönetiminde başlayan Derby, 11 maçta topladığı 6 puanla 24. ve son sırada yer alıyor.

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