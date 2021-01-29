29.01.2021 - 21:23 | | AA
Son dakika - Diagne Galatasaray'a veda etti!
West Bromwich'le anlaşan Mbaye Diagne, Galatasaray'a sosyal medya hesabından veda etti.
Senagelli futbolcu Mbaye Diagne, Galatasaray için veda mesajı yayımladı.
Instagram hesabından uçağa binerken fotoğrafını paylaşan 29 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı kulüp, bir süredir West Bromwich Albion takımına katılması gündemde olan golcü oyuncunun İngiltere'ye transferini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirmişti.