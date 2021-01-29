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29.01.2021 - 21:23 | | AA

Son dakika - Diagne Galatasaray'a veda etti!

West Bromwich'le anlaşan Mbaye Diagne, Galatasaray'a sosyal medya hesabından veda etti.

Son dakika - Diagne Galatasaray'a veda etti!
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Senagelli futbolcu Mbaye Diagne, Galatasaray için veda mesajı yayımladı.

Instagram hesabından uçağa binerken fotoğrafını paylaşan 29 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı. 

Sarı-kırmızılı kulüp, bir süredir West Bromwich Albion takımına katılması gündemde olan golcü oyuncunun İngiltere'ye transferini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirmişti.

Son dakika - Diagne Galatasaraya veda etti

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