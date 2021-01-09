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09.01.2021 - 21:46 |

Son dakika - Diagne'den sürpriz yayın! Maskeyle çıktı

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da Mbaye hem attığı golün hem de galibiyetin sevincini yaptığı canlı yayınla kutladı.

Son dakika - Diagne'den sürpriz yayın! Maskeyle çıktı
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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ederken Mbaye Diagne çılgın bir açılış yaptı.

Gençlerbirliği ağlarını 27. saniyede sarsan Mbaye Diagne, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü kaydetti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Taşdemir'in pasında sol çaprazda topla buluşan Diagne vuruşunda topu ağlara gönderdi. Mbaye Diagne'nin 27. saniyede attığı gol bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol oldu.

Mbaye Diagne, karşılaşma sonrasında Instagram'dan "maskeli" canlı yayın yaptı.

Son dakika - Diagneden sürpriz yayın Maskeyle çıktı

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