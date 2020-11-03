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03.11.2020 - 22:11 |

Son dakika - Diego Armando Maradona ameliyat olacak!

Diego Maradona, beyin damarlarındaki pıhtı nedeniyle ameliyat olacak.

Son dakika - Diego Armando Maradona ameliyat olacak!
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Dünya futbolunun efsanesi Diego Maradona, beyindeki bir pıhtı nedeniyle acil ameliyat olacak.

60 yaşındaki Maradona anemi ve depresyon nedeniyle hastaneye kabul edildi. Ancak Maradona'nın beynin damarında pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınmasına karar verildi.

Maradona'nın hayranları, efsane isimden haber alır almaz hastane önüne akın etti ve Arjantinli isme destek verdi.

Geçen Cuma 60 yaşına giren Maradona, takımı Club de Gimnasia y Esgrima La Plata'nın Patronato'ya karşı oynadığı maçta kulübede yer aldı ancak maç başlar başlamaz stadyumdan ayrıldı. Maradona'nın stattan ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Sebastien Mendez takımın başına geçti ve Arjantinli efsanenin öğrencileri maçı 3-0 kazandı.

Son dakika - Diego Armando Maradona ameliyat olacak

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