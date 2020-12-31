Son dakika | 'Diego Costa Galatasaray'da' haberi sahte çıktı

Radamel Falcao’nun devre arasında Galatasaray’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Diego Costa transferi gündeme bomba gibi düşmüştü. Cimbom’un, Kolombiyalı golcünün yerine Atletico Madrid ile yollarını ayıran Costa’yı kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

OLAY PAYLAŞIM ASILSIN ÇIKTI

ESPN muhabiri Stefano Fusaro, "Diego Costa → Galatasaray" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Daha sonra Fusaro'nun Twitter hesabının bir Türk tarafından ele geçirildiği anlaşıldı.

ATLETICO MADRID GÖNDERDİ

Geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'de Diego Costa ile yollar resmen ayrıldı. İspanyol kulübü bu gelişmeyi "Diego Costa'nın talebi üzerine, sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya varılmıştır" sözleriyle duyurdu. 32 yaşındaki futbolcu ile Arsenal, Wolverhampton ve Juventus’un da ilgilendiği iddia ediliyordu. Diego Costa bu sezon Atletico Madrid formasıyla 7 maçta 2 gol kaydetti.