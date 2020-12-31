Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | 'Diego Costa Galatasaray'da' haberi sahte çıktı
31.12.2020 - 07:25 |

Son dakika | 'Diego Costa Galatasaray'da' haberi sahte çıktı

Galatasaray Diego Costa ile anlaştı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bir EPSN muhabiri 'Costa Galatasaray'da' şeklinde tweet attı. Sarı - kırmızılı taraftarları heyecana sokan bu haberin daha sonra asılsız olduğu ortaya çıktı.

ABONE OL

 

Radamel Falcao’nun devre arasında Galatasaray’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Diego Costa transferi gündeme bomba gibi düşmüştü. Cimbom’un, Kolombiyalı golcünün yerine Atletico Madrid ile yollarını ayıran Costa’yı kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. 

OLAY PAYLAŞIM ASILSIN ÇIKTI
ESPN muhabiri Stefano Fusaro, "Diego Costa → Galatasaray" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Daha sonra Fusaro'nun Twitter hesabının bir Türk tarafından ele geçirildiği anlaşıldı.

Son dakika | Diego Costa Galatasarayda haberi sahte çıktı

ATLETICO MADRID GÖNDERDİ
Geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'de Diego Costa ile yollar resmen ayrıldı. İspanyol kulübü bu gelişmeyi "Diego Costa'nın talebi üzerine, sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya varılmıştır" sözleriyle duyurdu. 32 yaşındaki futbolcu ile Arsenal, Wolverhampton ve Juventus’un da ilgilendiği iddia ediliyordu. Diego Costa bu sezon Atletico Madrid formasıyla 7 maçta 2 gol kaydetti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da 3 yıldız yolcu! Fatih Terim biletlerini kesti...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran Mesut Özil gelişmesi! Maaşı böyle karşılanacak...

Son dakika | Diego Costa Galatasarayda haberi sahte çıktı

 

Fenerbahçe’den 2020’ye veda videosu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Heyecanlandıran paylaşım sahte çıktı!
    Heyecanlandıran paylaşım sahte çıktı!
  2. Dünyada 2020 böyle geçti!
    Dünyada 2020 böyle geçti!
  3. Çebi: Omuz omuza şampiyonluğa
    Çebi: Omuz omuza şampiyonluğa
  4. FIFA’da devir teslim
    FIFA’da devir teslim
  5. Beşiktaş 2020'yi mutlu kapadı
    Beşiktaş 2020'yi mutlu kapadı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni gözdeleri eski isimler...

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni gözdeleri eski isimler...

Newcastle United-Liverpool: 0-0

Newcastle United-Liverpool: 0-0

Real Madrid puan kaybetti, Atletico liderliğini perçinledi

Real Madrid puan kaybetti, Atletico liderliğini perçinledi

Son dakika | Beşiktaş, Krmencik için anlaşma sağladı

Son dakika | Beşiktaş, Krmencik için anlaşma sağladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet