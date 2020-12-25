Son dakika | Diego Costa'dan transfer sözleri: Türkiye bir seçenek

Galatasaray 'da 1 buçuk ay sonra takımla antrenmanlara çıkan ve Trabzonspor maçında kadroda yer alan Radamel Falcao, Inter Miami'nin transfer gündeminden düştü.

Yaz döneminde, Kolombiyalı oyuncu almayı planlayan ve 2021 yılı Ocak ayı içerisinde de bu transfer planını güncel tutan Inter Miami, sportif direktör değişikliği sonrası, Falcao'yu transfer gündeminden çıkardı. Golcü oyuncu için şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Falcao'nun da, sezon sonuna kadar, Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir niyeti yok.

Bu arada Falcao'nun Ocak ayında gitmesi durumunda Galatasaray'ın gündemine geleceğinden bahsedilen Diego Costa'yla ilgili İspanya'dan önemli bir açıklama geldi. Brezilya asıllı İspanyol forveti yakından tanıyan, AS gazetesinin Atletico Madrid bölümü direktörü Jorge Garcia oyuncunun Türkiye'yi de seçenekleri arasında gördüğünü söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Garcia, "Costa'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ama Atletico onu çoktan satış listesine koydu. Geçen yaz onu satıp, Napoli'den Milik'i almak istediler. Ama Costa'ya Atletico'nun beklediği teklif gelmedi. Üstelik yılda 8 milyon Euro net kazanıyor. Ocak'ta ayrılabilir ya da bir sonraki sezon için bir takımla ön protokol yapabilir. Diego Costa, Asya'da oynamak istemiyor. Çin'den yüklü bir para teklif edildi; ama kabul etmedi. 32 yaşında Avrupa kupalarında yarışan bir takımda, uzun vadeli, 3 yıllık, sözleşme karşılığı oynamak istiyor. Bunun için Atletico'da kazandığının yarısına, yani 4 milyon Euro dâhi razı. Bu açından baktığımızda Türkiye de onun için bir seçenek" dedi.