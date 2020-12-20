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20.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Djaniny: ‘Daha çok atacağım’

Trabzonspor’da mücadeleci oyunuyla alkış alan ve güzel futbolunu bir de golle süsleyen Djaniny, “Goller geldikçe özgüveniniz artar. Goller devam ettikçe, daha da fazla atmak benim için kolay olacak” dedi.

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‘Daha çok atacağım’
Trabzonspor’da mücadeleci oyunuyla alkış alan ve güzel futbolunu bir de golle süsleyen Djaniny, “Goller geldikçe özgüveniniz artar. Goller devam ettikçe, daha da fazla atmak benim için kolay olacak” dedi.
Kupaya veda edilmesinin ardından bu maça çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan tecrübeli golcü, “Kazandığımız için tanrıya şükürler olsun. 3 gün sonra başka maç oynayacağız. Dinlenme zamanımız yok. Her maç farklı ama kazanma mantalitemiz aynı olacak” diye konuştu.

‘Gol takımı ateşledi’
Pereira’nın yerine sağ bekte daha fazla tercih edilen Serkan Asan, Forma şansı bulduğumda değerlendirmek ve vazgeçilmez olmak istiyorum. Bu formayı giymek gurur verici” dedi.
Bordo-mavili futbolcu önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizerken, “İlk yarı pozisyon vermeden geriye düştük. İkinci devre daha hırslı ve daha fazla mücadeleyle devam ettik. Golü bulduk ve takıma ateşleyici bir güç oldu. Golü atınca kazanacağımızı biliyorduk” ifadelerini kullandı.

Son dakika - Djaniny: ‘Daha çok atacağım’

İlklerin maçı
Bordo-mavililer bu sezon ilk penaltısını Çaykur Rizespor karşısında kullandı. Ekuban’a yapılan müdahalenin ardından Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ekuban meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Öte yandan Trabzonspor’un ikinci golünde ise Marlon ilk asistini yaptı, Djaniny de ilk kez fileleri sarstı.

‘Benim zamanım’
Bordo-mavili takımın bu sezon ilk penaltısını ağlarla buluşturan Caleb Ekuban, “Tanrıya şükürler olsun benim zamanım ve golleri ben atıyorum” diye konuştu.
Oynadığı sürece daha fazla form yakaladığının altını çizen tecrübeli futbolcu, “Bir hücum oyuncusu olarak gol atmam gerekiyor. Şu an benim zamanım ama sonraki maçlarda takım arkadaşlarım da yapabilir. Sahanın içinde oynadığım sürece iyiyim. Her pozisyonda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Nerede oynarsa oynayayım takıma yardımcı olmak benim tek hedefim” dedi.

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