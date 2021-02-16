Son dakika | Dorukhan Toköz'den olay paylaşım! Transfer haberleri sonrası...

Beşiktaş'ta geleceği henüz belli olmayan Dorukhan Toköz, medyada çıkan transfer haberleri üzerine Instagram hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig'de zirveye oynayan takımların başında gelen Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz belirsizliği sürüyor. 24 yaşındaki orta sahanın bugün çıkan haberlerde Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti. Siyah-beyazlılar'ın yıldız oyuncusundan bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından flaş bir paylaşım geldi.

Dün oynanan Gençlerbirliği maçından gol sevinici görseli paylaşan Dorukhan Toköz, siyah kalp ve sus işareti yapan emoji kullandı.