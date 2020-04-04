Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Dorukhan Toköz'den yeni sözleşme açıklaması
04.04.2020 - 17:08 |

Son dakika | Dorukhan Toköz'den yeni sözleşme açıklaması

Beşiktaş'ta son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Dorukhan Toköz'den "sözleşme" açıklaması geldi.

Son dakika | Dorukhan Toköz'den yeni sözleşme açıklaması

Beşiktaş'ta geleceği ile ilgili söylentiler ortaya çıkan ve menajerinin "Görüşmeler askıya alındı" şeklinde açıklama yaptığı Dorukhan Toköz, bunun üzerine bir açıklama yayınladı.

Bu dönemde bir talebi olmayacağını belirten milli oyuncu, "Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de Dünya'nın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur, başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Dorukhan Toközden yeni sözleşme açıklaması

Cristiano Ronaldo saçlarını eşine kestirdi!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş Başkanı Çebi'den Dorukhan açıklaması

Beşiktaş Başkanı Çebi'den Dorukhan açıklaması

Göztepe'de Reis uzak kaldı

Göztepe'de Reis uzak kaldı

Pınar Karşıyaka'nın kulağı FIBA'da

Pınar Karşıyaka'nın kulağı FIBA'da

Denizlispor'da kale emin ellerde

Denizlispor'da kale emin ellerde

Sıradaki Haber