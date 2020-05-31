31.05.2020 - 15:30 |
Son dakika | Dorukhan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe...
Adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Dorukhan Toköz'ün adı sıkça Fenerbahçe ile anılmaya başlamıştı.
Antrenmanlarını sürdüren siyah-beyazlı futbolcu Instagram hesabından iddialarla ilgili açıklama yaptı.
İşte o açıklama: "Hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an tek amacım özlediğim formama kavuşmak."
İşte Dorukhan'ın yaptığı paylaşım: