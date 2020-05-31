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31.05.2020 - 15:30 |

Son dakika | Dorukhan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe...

Adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Dorukhan Toköz'ün adı sıkça Fenerbahçe ile anılmaya başlamıştı.

Antrenmanlarını sürdüren siyah-beyazlı futbolcu Instagram hesabından iddialarla ilgili açıklama yaptı. 

İşte o açıklama: "Hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an tek amacım özlediğim formama kavuşmak."

İşte Dorukhan'ın yaptığı paylaşım:

Son dakika | Dorukhandan flaş açıklama Fenerbahçe...

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