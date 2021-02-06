Son dakika - Dünyanın gözü Kadıköy’de! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

CELAL UMUT EREN

Kadıköy’de bugün hem geçen sezonki maçın rövanşı oynanacak hem de taktik savaşları yaşanacak. Ligin en az gol yiyen ve en çok gol atan 4 takımından 2’si, Fenerbahçe ile G.Saray’ın istastikleri birbirine çok yakın... Hücumda Fenerbahçe 44 dakikada bir gol atma sıklığına sahip, G.Saray ise 43 dakika. Ceza sahası içinden iki takımın attığı gol sayısı da 42.

Gol sayıları çok yakın

Süper Lig’de 24. hafta dev bir derbiye sahne olacak. Geçen sezonun rövanşını almak isteyen ve liderlikte devam etmeyi hedefleyen Fenerbahçe ile ligin en az gol yiyen takımı ve Kadıköy fobisini yenen Galatasaray kozlarını paylaşacak. 21 takım arasında ligde en az gol yiyen ve en çok gol atan 4 takımdan 2’si Fenerbahçe ve Galatasaray. Sarı-lacivertliler 23 haftada 45 gol atıp 24 gol yerken, sarı-kırmızılılar 46 gol atıp sadece 18 gol kalesinde gördü.



Ceza sahasında dikkat

24. haftaya da ilk 2 sırada giren takımlar şampiyonluk yolunda önemli bir randevuya çıkacak. Hücumda Fenerbahçe 44 dakikada bir gol atma sıklığına sahip, Galatasaray ise 43 dakika. Ceza sahası içinden iki takımın attığı gol sayısı da 42. Fenerbahçe 254 toplam şut, 121 isabetli şutla oynarken, Galatasaray 237 toplam şutta 130 isabetli şut buldu. Savunmada sarı-lacivertliler 7 maçta kalesini gole kaparken, sarı-kırmızılılarda bu sayı 10 oldu.

393. randevu

Ezeli rakipler tarihte 393. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 392 maçtan 146’sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.

Çakır’ın 28. derbisi

MHK tarafından F.Bahçe-G.Saray maçına atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 28. derbisini yönetecek. Çakır, ligin 19. haftasında Beşiktaş’ın sahasında Galatasaray’ı 2-0 yendiği karşılaşmada da düdük çalmıştı. Cüneyt Çakır, 13. kez iki takımın mücadelesine çıkacak. Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 12 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere bitti. Çakır bu maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 68 kez de sarı kartını kullandı.

DERBİ NOTLARI

-Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 393. randevu oynanacak.

-112 yıllık rekabette Fenerbahçe galibiyet sayısında 146-124 önde.

-Derbide gol sayısında Fenerbahçe’nin 536-488 üstünlüğü bulunuyor.

-Lig maçlarında Fenerbahçe 50, Galatasaray 34 galibiyet aldı.

-Galatasaray, Kadıköy’de 4.5 yıldır kaybetmedi, 2 beraberlik 1 galibiyet aldı.

-Fenerbahçe, Nisan 2017’den beri Galatasaray’ı yenemedi, 6 beraberlik 1 yenilgi yaşadı.

Forvetlerden katkı çok az

Derbi öncesi iki takımın ortak noktası da forvetlerden aldıkları az sayıdaki gol katkısı oldu. 45 gollü Fenerbahçe Samatta, Valencia, Cisse ve Thiam’dan 16 gollük katkı aldı. Thiam 5 golle en skorer isim, Cisse ve Samatta’nın 4, Valencia’nın 3 golü bulunuyor. Galatasaray’da da 46 golün sadece 9’u forvetlerden geldi mevcut kadroda. Ancak ayrılan Diagne de hesaba katılırsa bu rakam sarı-kırmızılılar adına bir anda 18’e çıkıyor. Falcao 5 golle oynarken, Mustafa Muhammed ilk maçında penaltıdan ağları sarstı. Babel de forvete geçtiği maçlarda 3 gol kaydetti.

Muslera döndü Altay devleşti

İki takımın mücadelesinde kalecilere büyük iş düşecek. Altay bu sezon ligde sadece 1 maç kaçırırken, sakatlığını atlatan Muslera son 4 maçta eldivenleri taktı. Altay son Hatayspor maçında devleşirken takımına 3 puan hediye etti. Muslera’nın oynadığı 4 maçı da Galatasaray kazandı. Denizli ve Alanya maçlarında 7 kurtarış yapan Altay, ligde bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci. Muslera da bu sezon 4 maçta kalesine gelen 18 şutun 16’sını kurtardı.

%84.3 ile Terim’in takımı

Ezeli rakiplerin mücadelesi öncesi topla oynama, pas ve top kapma rakamları büyük önem taşıyor. Ligin ilk yarısındaki maç 0-0 biterken, Galatasaray yüzde 59’a 41’le topla oynama yüzdesinde öndeydi. Genel rakamlarda da Galatasaray yüzde 57 topla oynama ortalamasına sahipken, Fenerbahçe yüzde 53 ortalamasını tutturdu. 10 bin 925 pas yapan Galatasaray yüzde 84.3 pas isabet ortalaması yakalamışken, 9 bin 641 pasta Fenerbahçe yüzde 82’yi buldu.



%64.3 ile Bulut’un ekibi

Ancak işin top kapma kısmında Erol Bulut’un oyuncuları önde duruyor. Sarı-lacivertliler yüzde 64.3 top kapma oranıyla oynarken, sarı-kırmızılılar yüzde 60.5 ortalamaya sahip. Ama Fatih Terim’in öğrencileri ikili mücadele kazanmada yüzde 53’ü aşarken, Fenerbahçe yüzde 50’de kaldı. Hava topu kazanma mücadelesinde de Galatasaray yüzde 52.1 başarı ortalaması yakalarken, Fenerbahçe yüzde 48.8 ortalamayla rakibinin arkasından geldi.

Orta sahada kilit noktalar

Sarı-lacivertlilerde derbideki kilit bölge orta saha olacak. Sakatlığı nedeniyle Dimitris Pelkas’ın forma giymesi beklenmiyor. Luiz Gustavo’nun da durumu zor gözüküyor. Gustavo, savunma ile orta saha arasında bağlantıyı sağlayan isimdi. Pelkas orta saha ile hücum arasındaki iletişimi kuruyordu.

Bu iki ismin yokluğunda teknik heyet bu bölgelere çözüm arıyor. Takımda bu iki oyuncunun doğrudan bir alternatifi bulunmuyor. Mesut Özil ikinci yarı süre alıp Pelkas’ın boşluğunu maç eksiğine rağmen kapatmaya çalışabilir. Ancak Gustavo’nun yerini alacak gerçek bir 6 numara takımda yer almıyor. Sadece Ozan Tufan bu mevkiye en yakın isim olarak duruyor.

2 oyuncu sınırda

Galatasaray’da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında Fenerbahçe derbisine çıkacak. İki isim de bugünkü karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

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