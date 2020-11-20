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20.11.2020 - 07:47 |

Son Dakika | Dusko Tosic için resmi açıklama! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Dusko Tosic için Siyah Beyazlı kulüpten resmi açıklama geldi.

Son Dakika | Dusko Tosic için resmi açıklama! Beşiktaş...
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Yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia edilen Dusko Tosic için Siyah Beyazlı kulüpten resmi açıklama yapıldı. Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Tosic'in geri döneceği haberleriyle ilgili olarak, "Tosic için bir girişimimiz olmadı. Şu anda sadece kritik maçlara odaklandık. Transfer gündemimizde yok" dedi.

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Son Dakika | Dusko Tosic için resmi açıklama Beşiktaş...

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