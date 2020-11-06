Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika - Dzeko'nun koronavirüs testi pozitif çıktı!
06.11.2020 - 20:07 | | AA

Son dakika - Dzeko'nun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son dakika - Dzeko'nun koronavirüs testi pozitif çıktı!
ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. 

Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba. Ne yazık ki benim de Kovid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürecine uymak durumundayım." ifadelerini kullandı. 

Kendisini tanıyan hiç kimseyi endişeye sevk etmek istemediğini belirten 34 yaşındaki golcü oyuncu, herhangi bir öne çıkan belirtisi olmadığını kaydetti.

 Dzeko mesajını, "Birkaç gün boyunca takım arkadaşlarından ayrı kalmak durumundayım ama pazar gününden başlamak üzere aklım ve kalbim onlarla olacak. Haydi çocuklar." ifadeleriyle tamamladı. 

Roma Kulübü de Dzeko'nun açıklamalarını, Twitter hesabından "Haydi Dzeko" mesajıyla paylaştı. 

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla karantinaya giren Dzeko, Roma'nın bu hafta sonu Genoa ile deplasmanda yapacağı maçın kadrosundan da çıkarıldı. Dzeko, 2 haftalık karantina süreci nedeniyle Bosna Hersek Milli Takımı'nın kampına da gidemeyecek.

Son dakika - Dzekonun koronavirüs testi pozitif çıktı

Selçuk İnan’dan 'şampiyonluk' açıklaması
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. CANLI | Fenerbahçe Beko - Khimki
    CANLI | Fenerbahçe Beko - Khimki
  2. Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha!
    Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha!
  3. Dzeko'nun koronavirüs testi pozitif çıktı!
    Dzeko'nun koronavirüs testi pozitif çıktı!
  4. Mancini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
    Mancini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
  5. Yalçın'dan Josef açıklaması!
    Yalçın'dan Josef açıklaması!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Fenerbahçe'de Jose Sosa kadrodan çıkarıldı

Son dakika - Fenerbahçe'de Jose Sosa kadrodan çıkarıldı

Son dakika - A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu! Caner Erkin kararı...

Son dakika - A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu! Caner Erkin kararı...

Son dakika - Konyaspor'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika - Konyaspor'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

CANLI | Gaziantep FK- Beşiktaş

CANLI | Gaziantep FK- Beşiktaş

Sıradaki Haber