Son dakika | Ekuban'a Celtic'in ilgisi devam ediyor

Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’yı getiren Trabzonspor, Avcı’nın takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada BB Erzurumspor’u sakatlıktan dönen Ekuban’ın golüyle 1-0 mağlup etmişti… Takımının galibiyet golünü kaydeden Ganalı futbolcu için transfer iddiaları yeniden gündeme geldi.

CELTIC EKUBAN İÇİN ISRARCI!

Asist Analiz'in özel haberine göre sakatlıktan iyi döndüğü görünen 26 yaşındaki futbolcuya daha önceden İskoçya ekibi Celtic 4 milyon Euro’luk teklifte bulunmuştu. Ancak bu teklif bordo-mavili yöneticiler tarafından yetersiz bulunarak reddedilmişti. Celtic’in Ekuban için ısrarlı takibini sürdüğü öğrenildi. İskoç takımının bu hafta Cuma günü oynanacak olan Ankaragücü – Trabzonspor karşılaşmasında Ganalı futbolcuyu takip edeceği gelen haberler arasında.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Ekuban, 4 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon Norveçli golcü Sörloth ile hücumda iyi bir ikili oluşturan Ganalı futbolcu, 34 karşılaşmada 10 gol, 11 asistlik performans göstererek iyi bir görüntü çizmişti.