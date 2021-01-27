Son dakika | El Mami Tetah, Aytemiz Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Moritanya Ligi takımlarından ACS Ksar'da forma giyen kanat oyuncusu 2001 doğumlu El Mami Tetah ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Moritanya U20 Milli Takımı'nda da forma giyen El Mami Tetah, U20 Afrika Kupası hazırlıkları için şu an ülkesinde bulunuyor. Tetah, şampiyonanın ardından takımımıza katılacak" ifadeleri kullanıldı.