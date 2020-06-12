Son dakika... Emre Belözoğlu: "Sezon sonu futbolu bırakacağım"

Süper Lig'de Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Kırmızı kartla oyuna başlangıç tekrar oldu. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Herkes ortaya irade koydu, maçı bırakmadık. Maçı kazanmayı hak ettik. Pozisyonlara giren bizdik. Sezon başı hazırlığı gibi bir süreç olmuyor, psikolojik olay da var."

"Fenerbahçe'de bana hangi görev verilirse yaparım. Çocukların okula, insanların işlerine gitmesi benim için önemli. 7 hafta devam edeceğim, futboldan sonra da benden ne istenirse yapacağım."

"Büyük ihtimalle futbol 7 hafta sonra benim için bitecek. Sahaya çıktığımda hala aynı heyecanım var ama benim için zor bir karar olacak. Rekor kırdım ama futbolu bırakmak kolay değil. Elimden gelse de 50-60 yaşına kadar oynayabilsem."

"Oğlum üzülüyor, 'Bırakma' diyor ama buraya kadarmış. Keşke EURO2020'yi oynayarak futbolu bıraksaydım ama nasip böyleymiş. Oğlum Ömer Akif, Başakşehir'i tutuyor, benim de Fenerbahçe'den sonra gönlüm Başakşehir'de."