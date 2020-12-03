Son dakika - Emre Belözoğlu'ndan derbi açıklaması: Beklemiyorduk

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Ligde bir şeyleri konuşmak için çok erken. Çok iyi bir takımımız ve çok iyi bir hocamız var. Lig sonunda şampiyonlukta taçladırmak istiyoruz. Derbi bizim de beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Ama futbolun içinde bunlar var. Kendini her alanda kanıtlamış bir teknik direktörümüz var. Bu söylentiler nereden çıktı bilmiyorum ama her şey yolunda. Haftalık rutin toplantıda hocamız takımla konuştu.

Fenerbahçe olarak Erol Hocamızın önderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Henüz dediğimiz gibi her şeyi konuşmak için erken. Fenerbahçe Süper Lig’in en büyük şampiyonluk adayıdır. Motivasyon kaybı yaşamadan yolumuza devam etmek istiyoruz.

Belözoğlu: “Devre arasında takviyeler olabilir”

Sosyal medyada çıkan ‘Alo ben Emre abin’ söylemiyle ilgili olarak, “Çok da doğru değil, herhalde yaştan dolayı böyle bir espri yapıldı” diyen Emre ödül için teşekkür etti.

Transfer konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Belözoğlu, “Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Burada çok değerli başkanlarımız var. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. Fenerbahçe ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır. Ancak şu anda kulüpler gerçekten ciddi sıkıntı içinde. Yönetici büyüklerimize bu anlamda doğru yönlendirme yapmalıyız. Ayrıca kendi değerleriyle büyüyen ve altyapısındaki oyuncularla ilerleyen bir Fenerbahçe hedefliyorum. Mutlaka ihtiyacımıza göre devre arasında takviyeler olabilir” açıklamasında bulundu.

Ozan Tufan’ın ödülünü de alan Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisi ile ilgili olarak, “Futbol bir performans oyunu. Derbide biz elimizden gelen mücadeleyi göstermeye çalışsak da Beşiktaş’ın daha motive olduğu gerçeğini söylemek gerekiyor. Ne olursa olsun gündemimizde sıkıntılı bir süreç yok. İyi bir takım ve iyi bir teknik direktörümüz var, arkamızda da büyük bir camia var. Rakiplerimiz de şampiyonluğa odaklandı. Hak edenin kazandığı, birbirimize dokunduğumuz güzel bir sezon olmasını diliyorum” diye konuştu.