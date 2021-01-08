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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezası onandı
08.01.2021 - 17:00 |

Son dakika | Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezası onandı

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Galatasaraylı Emre Kılınç için verdiği 2 maçlık cezanın onandığını açıkladı.

Son dakika | Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezası onandı
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İşte TFF'den yapılan açıklama;

TFF Tahkim Kurulu 08 Ocak 2021 günlü (3) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)
1. E.2021/14 - K.2021/6

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Emre Kılınç ile ilgili PFDK'nın 07.01.2021 tarihli E.2020-2021/537 K.2020-2021/666 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Emre Kılınç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir. 

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Son dakika | Emre Kılınçın 2 maçlık cezası onandı

 

 

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