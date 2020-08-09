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09.08.2020 - 14:41 | | Beinsports

Son dakika | Enes Ünal'ın yeni adresi Getafe...

Bonservisi Villarreal'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Real Valladolid'de tamamlayan milli golcü Enes Ünal, Getafe'ye transfer oluyor.

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İspanya'dan çeşitli gazetelerin iddiasına göre, bu sezon ligi 8. sırada noktalayarak Avrupa kupalarına katılma şansı bulamayan Getafe, forvet bölgesi için milli oyuncuyu transfer listesine aldı.

Bonservisi Villarreal'de bulunan 23 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro istenirken, Getafe'nin transferi 7 ila 8 milyon euro tutarında bir ücretle tamamlaması bekleniyor.

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