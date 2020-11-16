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16.11.2020 - 11:44 |

Son Dakika | Enner Valencia gelişmesi! Kaçıracağı maçlar...

Fenerbahçe'de koronavirüse yakalandığı açıklanan Enner Valencia'nın Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

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Dünyada hızla yayılan koronavirüs vakaları, Türk kulüplerini de tedirgin ediyor. Fenerbahçe forması giyen Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Kovid-19 test pozitif çıkan Enner Valencia'nın tedavi ve karantina süreci devam ediyor. Başarılı kanat oyuncusunun, büyük ihtimalle 19 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde sahada olacağı kaydedildi. Deplasmandaki Gençlerbirliği maçında ise oynayamayacak

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

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Son Dakika | Enner Valencia gelişmesi Kaçıracağı maçlar...

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