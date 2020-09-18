Son dakika | Eran Zahavi ayrılığı resmen açıkladı

Transfer döneminde sıcak saatler devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile adı anılan İsrailli golcü Eran Zahavi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Çin ekibi Guangzhou R&F ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Yıldız golcünün PSV Eindhoven' transfer olması bekleniyor. PSV Eindhoven, Süper Lig ekibi Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.