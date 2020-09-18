18.09.2020 - 16:20 |
Son dakika | Eran Zahavi ayrılığı resmen açıkladı
Eran Zahavi, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F ile sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Transfer döneminde sıcak saatler devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile adı anılan İsrailli golcü Eran Zahavi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Çin ekibi Guangzhou R&F ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Yıldız golcünün PSV Eindhoven' transfer olması bekleniyor. PSV Eindhoven, Süper Lig ekibi Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.