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18.09.2020 - 16:20 |

Son dakika | Eran Zahavi ayrılığı resmen açıkladı

Eran Zahavi, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F ile sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Son dakika | Eran Zahavi ayrılığı resmen açıkladı
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Transfer döneminde sıcak saatler devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile adı anılan İsrailli golcü Eran Zahavi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Çin ekibi Guangzhou R&F ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. 

Yıldız golcünün PSV Eindhoven' transfer olması bekleniyor. PSV Eindhoven, Süper Lig ekibi Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri arasında yer alıyor. 

Son dakika | Eran Zahavi ayrılığı resmen açıkladı

Son dakika | Eran Zahavi ayrılığı resmen açıkladı

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