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24.11.2020 - 13:43 |

Son dakika | Erdi Dikmen'in menajeri resmen açıkladı: 'Beşiktaş...'

Transferin flaş ismi Erdi Dikmen ile ilgili açıklama geldi. Ankaragücü'nün solak yıldızının menajeri, 1.95''lik oyuncunun Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediğini aktardı.

Son dakika | Erdi Dikmen'in menajeri resmen açıkladı: 'Beşiktaş...'
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Transfer döneminde Beşiktaş - Erdi Dikmen flörtü mutlu sonra bitmemiş, transfer gerçekleşmemişti. Erdi Dikmen ile ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Ankaragücü'nde forma giyen defans oyuncusu Erdi Dikmen ile ilgili transfer detayını menajeri Radyospor canlı yayınında paylaştı. Daha önce Başakşehir'in de izlettiği Erdi Dikmen'e Beşiktaş'ın da transferde talip olduğu ortaya çıktı. 

Erdi Dikmen’e Beşiktaş transferde ilgi gösterdi

1.95’lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkati çeken, sol ayağını kullanan Erdi Dikmen şu sıralarda Ankaragücü’nde forma giyiyor. Futbolcuya Beşiktaş ve Süper Lig’den bazı önemli takımlar transferde ilgi gösterdi. Futbolcunun menajeri Serdar Ertemçöz, Beşiktaş’ın Erdi için ilgi gösterdiğini açıkladı.

Erdi Dikmen’in Beşiktaş’a transferi neden olmadı?

Radyospor’da Gün Ortası programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Serdar Ertemçöz, “Erdi Dikmen, Ankaragücü’nde forma giyiyor. Stoper pozisyonunda oynuyor. Keçiörengücü’nde de oynamıştı. 1 yıldır Süper takımlarından resmi teklifler ve ilgi vardı. Beşiktaş ve başka bazı büyükler kulüpler de ilgi gösterdi. Ancak; Ankaragücü’nün hem başkent takımı olması hem de Erdi’yi tanıyor olması, şartlar, hocasının ilgi ve alakası tercihimizi oradan yana kullanmamızı sağladı. Ankaragücü lige kötü bir başlangıç yaptı ama toparlayacaklarını düşünüyorum” dedi.

“Yakın zamanda Avrupa’ya transfer olacağını düşünüyorum”

Öte yandan Ertemçöz futbolcunun yakın dönemde Avrupa’ya transfer olabileceğini düşünüyor. Serdar Ertemçöz, “Erdi Dikmen ile ilgili bir dipnotu da paylaşayım. Avrupa’dan da taliplileri vardı. Pandemi sebebiyle kiralık istiyorlardı. Koronavirüs Avrupa’da da ekonomik dengeleri bozdu. Kiralık olmasına kulübü sıcak bakmadığı için transferi gerçekleşmedi. Erdi’yi takip eden önemli kulüpler var. Erdi Dikmen’in önümüzdeki dönemlerde futbolseverlerin Avrupa takımlarında göre ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Erdi Dikmen bu sezon kaç maçta oynadı?

23 yaşındaki Erdi Dikmen, Süper Lig'de Ankaragücü formasıyla bu sezon 6 maçta ilk 11'de başladı ve 540 dakika süre aldı. Futbolcu, geçen sezon Keçiörengücü takımında ise 31 maçın 30'unda ilk 11 başlamış ve 2 de gol atmıştı.

Son dakika | Erdi Dikmenin menajeri resmen açıkladı: Beşiktaş...

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