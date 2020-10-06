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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika - Erkan Zengin, Adana Demirspor'da kaldı!
06.10.2020 - 16:39 |

Son dakika - Erkan Zengin, Adana Demirspor'da kaldı!

Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak, Erkan Zengin'in takımda kaldığını açıkladı.

Son dakika - Erkan Zengin, Adana Demirspor'da kaldı!
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Başkan Sancak, "Erkan Zengin kulübümüzün sözleşmeli oyuncusudur. Kendisi ile tekrardan görüşüldü. Erkan, Adana Demirspor'a şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istediğini söyledi. Biz de kendisine 'gel borcunu öde' dedik ve geldi. Kendisi de 'şampiyon olduğumuzda ücretimi ödersiniz" dedi.

Daha önce Adana Demirspor'dan ayrıldığını açıklayan tecrübeli futbolcu yeni sezon öncesi Adana Demirspor'un kampına katılmamıştı.

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Son dakika - Erkan Zengin, Adana Demirsporda kaldı

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