Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Erkan Zengin, Adana Demirspor'dan ayrıldı!
07.09.2020 - 15:32 |

Son dakika | Erkan Zengin, Adana Demirspor'dan ayrıldı!

Tecrübeli orta saha oyuncusu, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'dan ayrıldığını resmi twitter hesabından açıkladı.

Son dakika | Erkan Zengin, Adana Demirspor'dan ayrıldı!
ABONE OL

Erkan Zengin Adana Demirspor'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Zengin yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle Adanademirspor külübünden ayrılmıs bulunmaktayım! Başta sayın Başkanımız Murat Sancak ve Metin Korkmaz abime, bütün kulüp çalışanlarına, tüm arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza teşekküre ederim. Saygılar..."

Son dakika | Erkan Zengin, Adana Demirspordan ayrıldı

 

 

Serdar Tatlı: Türk hakemliğine katkı sunmaya çalışacağız
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Erkan Zengin, Adana Demirspor'dan ayrıldı!
    Son dakika | Erkan Zengin, Adana Demirspor'dan ayrıldı!
  2. Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi başladı...
    Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi başladı...
  3. TFF Başkanı Nihat Özdemir: Bu sezon toplamda 2 bin 548 maç oynanacak
    TFF Başkanı Nihat Özdemir: Bu sezon toplamda 2 bin 548 maç oynanacak
  4. Kolarov, Inter'e imza atmak için Milano'da!
    Kolarov, Inter'e imza atmak için Milano'da!
  5. Süper Lig'de ilk hafta heyecanı Misli.com'da
    Süper Lig'de ilk hafta heyecanı Misli.com'da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Serdar Tatlı: Başarılı hakeme prim tanıyacağız

Serdar Tatlı: Başarılı hakeme prim tanıyacağız

Newcastle United, İngiliz forvet Callum Wilson'ı transfer etti

Newcastle United, İngiliz forvet Callum Wilson'ı transfer etti

Jose Sosa, sağlık kontrollerinden geçti

Jose Sosa, sağlık kontrollerinden geçti

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

Sıradaki Haber