Son dakika | Erkan Zengin, Adana Demirspor'dan ayrıldı!

Erkan Zengin Adana Demirspor'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Zengin yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle Adanademirspor külübünden ayrılmıs bulunmaktayım! Başta sayın Başkanımız Murat Sancak ve Metin Korkmaz abime, bütün kulüp çalışanlarına, tüm arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza teşekküre ederim. Saygılar..."