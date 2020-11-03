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03.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Erol Bulut, eski Fenerbahçe teknik direktörlerini yakaladı!

Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe’de önemli bir istatistik yakaladı.

Son dakika - Erol Bulut, eski Fenerbahçe teknik direktörlerini yakaladı!
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Erol Bulut, Fenerbahçe’de önemli bir istatistik yakaladı. Süper Lig’de ilk 7 haftada kaybetmeden ilerleyen sarı-lacivertlilerde Bulut, eski hocası Carlos Alberto Pareira’dan sonra bunu ilk senesinde başaran ikinci isim oldu. Ayrıca 3 puanlı sisteme geçildikten sonra Daum, Veselinovic, Pareira ve Aykut Kocaman’ın ardından ilk 7 haftaları namağlup geçen 5. hoca olarak kayıtlara geçti.

Takımla uyum sağladı
Perotti, 62. dakikada girdiği oyunda 5 kez çalım denedi. 4 orta denemesiyle oynayan Arjantinli futbolcu, 2 de şut denemesiyle öne çıktı. 3 top çalma gibi önemli bir rakam da elde eden Tangocu, yüzde 80’lik pas isabeti tutturdu Perotti, ilk maçı olmasına karşın takımla uyumlu görüntü çizdi. Günün başroldeki isimlerinden olan deneyimli futbolcu, penaltı vuruşunu atmak istemesi ve gol sonrası takımla sevinciyle de herkesin ilgisini topladı.

Son dakika - Erol Bulut, eski Fenerbahçe teknik direktörlerini yakaladı

Caner Erkin fırtınası
Antalyaspor deplasmanında adeta Fenerbahçe’nin hücum sağanağı vardı. Özellikle Caner Erkin’in sol kanattan ortalarıyla gelen sarı-lacivertliler dikkat çekti. Rakip ceza sahasına tam 45 orta yapıldı. Fenerbahçe rakip kaleye 28 şut yolladı. 12’ye 0 kornerlerde de üstünlük kuran konuk ekip, 3 kez de direkleri aşamadı. Caner Erkin tam 25 orta gönderdi. Akan oyunda 12 orta yapan Caner, duran toplardan 13 orta buldu. Tecrübeli sol bek 9 isabetli orta sağladı.

Gökhan Gönül de 7 ortayla dikkat çekti. Antalyaspor deplasmanında adeta Fenerbahçe’nin hücum sağanağı vardı. Özellikle Caner Erkin’in sol kanattan ortalarıyla gelen sarı-lacivertliler dikkat çekti. Rakip ceza sahasına tam 45 orta yapıldı. Fenerbahçe rakip kaleye 28 şut yolladı. 12’ye 0 kornerlerde de üstünlük kuran konuk ekip, 3 kez de direkleri aşamadı. Caner Erkin tam 25 orta gönderdi. Akan oyunda 12 orta yapan Caner, duran toplardan 13 orta buldu. Tecrübeli sol bek 9 isabetli orta sağladı. Gökhan Gönül de 7 ortayla dikkat çekti. 

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