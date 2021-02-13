Son dakika - Erol Bulut: "Burada sorumluluk bana ait"

Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

"İki farklı devre oynadık. 130 dakika maç oynadık 2 gün önce. 140 kilometre koştuk. Ozan ve Sosa çok koştu. Mesut 80 dakika oynadı aylar sonra. Aslında biz ilk yarıda işimizi, yakaladığımız pozisyonlarla erkenden bitirebilirdik. Nitekim olmadı. İkinci yarıda yorgunluğun belirtileri vardı, kupa maçının. Futbolcularımı mücadeleden ötürü tebrik ediyorum."

"Emre Belözoğlu'na yorumlarından dolayı teşekkür ediyorum"

"Burada sorumluluk bana ait. Takım zaman zaman belki güzel futbol oynamıyor. Sonuçları aldığımız maçlar oldu. İyi oynadığımız maçlar oldu. İyi oynayacaklarımız da olacak. 3 günde 1 ve üst üste maçlar oynanıyor. Üst üste maçlara alışık değiliz. "