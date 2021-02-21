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21.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Erol Bulut, ileri dörtlüye güveniyor!

Göztepe’yi konuk edecek Fenerbahçe’de forvet hattı maça özel hazırlanıyor. Göztepe önünde Valencia, Thiam, Cisse ve Samatta gibi dört ayrı hücum elemanı yer alıyor.

Son dakika - Erol Bulut, ileri dörtlüye güveniyor!
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CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de bugün Göztepe’yi konuk edecek Fenerbahçe’de forvet hattı da maça özel hazırlanıyor. Her ne kadar şu ana kadar belirli bir gol istikrarı yakalanmasa da teknik heyet forvetlerine güveniyor.
Transfer döneminde Erol Bulut ve yardımcılarının bizzat onaylayarak kadroya kattığı golcülerden umut kesilmiyor. Göztepe önünde Valencia, Thiam, Cisse ve Samatta gibi dört ayrı hücum elemanı yer alıyor.
Erol Bulut, sezon başında Enner Valencia’yı özellikle kadrosunda istemişti. Bulut’a göre Valencia hava toplarına iyi sıçrayan, takım savunmasına katkı veren, ileri çıkışları etkili bir isim. Cisse ile Alanyaspor’da beraber çalışan Bulut, Thiam’ı da Kasımpaşa’dan rakip olduğu için tanıyordu. Samatta’nın transfer edilmesinde de olumlu görüş bildiren sarı-lacivertli teknik adam, sıkıntılar yaşansa da umudunu kesmiş değil. Elindeki dört forvetine de güvenen ve bu dört ismin arasındaki sıkı arkadaşlıktan da memnun olan Erol Bulut, kalan 16 maçlık periyotta fayda sağlayacaklarına inanıyor. Ayrıca Valencia, Thiam ve Samatta’nın kanatlara geçebilmesi de çok yönlülük açısından artı değer katıyor.

Son dakika - Erol Bulut, ileri dörtlüye güveniyor

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