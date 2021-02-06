Son dakika - Erol Bulut: Liderliğimizi korumak istiyoruz

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut ve Novak maç öncesinde konuştu.

Erol Bulut: "Bugün takımımızdan beklentilerimiz en üst düzey mücadele ve istediğimiz 3 puan. Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe var. Herkesin gözünde farklı gözükse de biz sonuçları istediğimiz şekilde alıyoruz. Liderliğimizi korumak istiyoruz. Derbilerin havasını çok iyi bilen oyuncularımız var, takımımızı da her şeyiyle iyi motive etti. Takım bugün sahaya kazanmak için çıkacak." ifadelerini kullandı.

Novak ise, "Biz her maçta motive ediyoruz ancak bu derbi farklı, ayrı bir önemi var. Üzücü olan bir şey var; keşke taraftarlarımızın önünde oynayabilseydik. Galatasaray maçını taraftarlarımız için kazanmak istiyoruz" dedi.