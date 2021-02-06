Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Erol Bulut: Liderliğimizi korumak istiyoruz
06.02.2021 - 18:15 |

Son dakika - Erol Bulut: Liderliğimizi korumak istiyoruz

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut ve Novak maç öncesinde konuştu.

Son dakika - Erol Bulut: Liderliğimizi korumak istiyoruz
ABONE OL

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut ve Novak maç öncesinde konuştu.

Erol Bulut: "Bugün takımımızdan beklentilerimiz en üst düzey mücadele ve istediğimiz 3 puan. Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe var. Herkesin gözünde farklı gözükse de biz sonuçları istediğimiz şekilde alıyoruz. Liderliğimizi korumak istiyoruz. Derbilerin havasını çok iyi bilen oyuncularımız var, takımımızı da her şeyiyle iyi motive etti. Takım bugün sahaya kazanmak için çıkacak." ifadelerini kullandı.

Novak ise, "Biz her maçta motive ediyoruz ancak bu derbi farklı, ayrı bir önemi var. Üzücü olan bir şey var; keşke taraftarlarımızın önünde oynayabilseydik. Galatasaray maçını taraftarlarımız için kazanmak istiyoruz" dedi.

Son dakika - Erol Bulut: Liderliğimizi korumak istiyoruz

 

    Georgina Rodríguez paylaştı! Ronaldo'ya gelen hediyeler...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Aykut Kocaman: Şu an kupa önemli
      Aykut Kocaman: Şu an kupa önemli
    2. İstanbulspor-Ümraniyespor: 2-3
      İstanbulspor-Ümraniyespor: 2-3
    3. CANLI | Fenerbahçe - Galatasaray
      CANLI | Fenerbahçe - Galatasaray
    4. Aston Villa, Arsenal'i tek golle geçti
      Aston Villa, Arsenal'i tek golle geçti
    5. Fatih Terim'den maç öncesi küfür tepkisi!
      Fatih Terim'den maç öncesi küfür tepkisi!
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Pelkas'dan Mesut Özil itirafı! 'Beklemiyordum'

    Son dakika - Pelkas'dan Mesut Özil itirafı! 'Beklemiyordum'

    Eskişehirspor-Altay: 0-5

    Eskişehirspor-Altay: 0-5

    Son dakika - Erol Bulut: Liderliğimizi korumak istiyoruz

    Son dakika - Erol Bulut: Liderliğimizi korumak istiyoruz

    Son dakika | DeAndre Yedlin'den Fenerbahçe derbisi sözleri

    Son dakika | DeAndre Yedlin'den Fenerbahçe derbisi sözleri

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet