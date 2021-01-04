Son dakika - Erol Bulut: "Ozan ve Gustavo müthiş performans gösterdiler"

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

"İlk 11'i kurmakta biraz zorlandık. Ama üzerine çalıştık. Arayı iyi değerlendirmeye çalıştık. Futbolcularımızı tek tek tebrik ediyorum. Rakibimize hiç şans vermedik."

"1-2 gün idmanla oynayan Ozan ve Gustavo 90 dakika sahada kalıp müthiş performans gösterdiler. Valencia ve Samatta da iyi performans gösterdiler. İlerlemeye çalışıyoruz, önemliydi 3 puanı alıp üst tarafa yakın olabilmek."

"Ben hiçbir zaman sonraki maçı düşünmüyorum. Tercihlerim bugünkü Kasımpaşa maçına yönelikti. Bu tercihlerin sebebi sakatlıklar, yeni sakatlıktan çıkanlar ve hastalığı yeni geçmiş olanlardı."

"29 puandan fazlası olsun isterdik. İstenmeyen nedenlerden dolayı... Oraya fazla girmek istemiyorum. Biraz kendimize de bakmamız lazım. Bugünkü maç öncesi engellenen en çok şutu olan takımız. Bu ne demek? Demek ki bazen tercihlerimiz yanlış olabiliyor."

"Yapılacak orta, şut ve pas tercihlerini daha iyi kullanmalıyız. Sadece %15'ini doğru kullansak daha farklı olurdu şu an. Baktığımızda yeni kurulan bir takım, 18 yeni transfer var. Aralıklarla gelen oyuncularımız oldu sezon başı."

"Ben asla bahane aramıyorum, bu bir gerçek, üzerinde çalışacağız. Daha fazla ilerlemek istiyoruz ve ileri gidebilecek kapasitemiz de var."