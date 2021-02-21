Son dakika - Erol Bulut: "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

Süper Lig'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

"Sonuca baktığımızda kaybedilen bir 3 puan var. Kazanmamız gereken bir maçtı. Bir rakibimiz kazandı, biri bay geçti. Kazanmalıydık, taraftarlarımızdan özür diliyoruz."

"Bunu telafi edeceğimiz maçlar var. Daha 15 hafta var. Onun başlangıcını önümüzdeki hafta Trabzon'da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak gücümüz var."

"Zemin de biraz bozuktu. Oynamak istediğimiz oyunu engelledi."