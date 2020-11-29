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29.11.2020 - 18:22 |

Son dakika - Erol Bulut'tan Caner Erkin açıklaması!

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Erol Bulut'tan Caner Erkin açıklaması!
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Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"Daha önce söylediğim gibi 25 futbolcumuz var. Bunların hepsi şu an sakat ve hastalar dışında hepsi iyi. Caner - Novak oynadı, Serdar - Lemos oynadı fark etmez. Bugün böyle gerekti. Novak'la başlama düşüncemiz oldu bugün."

"Beşiktaş geçen hafta önemli bir galibiyet aldı. Bizim de gidişatımız iyi. Geçen hafta kazandık. Onu devam ettirmek istiyoruz. İstediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz inşallah."

Son dakika - Erol Buluttan Caner Erkin açıklaması

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