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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Erol Bulut'tan Caner Ve Ozan Tufan açıklaması
21.11.2020 - 15:26 |

Son dakika | Erol Bulut'tan Caner Ve Ozan Tufan açıklaması

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Teknik direktör Erol Bulut maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Son dakika | Erol Bulut'tan Caner Ve Ozan Tufan açıklaması
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İşte Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un açıklamaları;

Milli takıma ve bizim takıma baktığında, takımın yarısı milli takımdaydı. Milli takıma gitmişken, bir de milli maç sonrası maçlar öncesi fikstirümüz ne kadar doğru planlandı ya da planlanmadı görüyoruz. Milli maçtan önce son maçı iyi sonuçlandıramadık. Mağlup olduk. 2 hafta geçti. İyi başlamak istiyoruz. Perşembe akşamı geldiler, bugün maça geldiler. Bunun planlanması doğru yapılırsa herkes daha mutlu olacak.

Bunu başka zaman daha geniş konuşuruz. Bugün yeri değil. Sakatlarımız var, 7 oyuncumuz bizimle yok. Ozan milli maçlar, lig maçları yeterince 3 günde bir maç oynadı. Onu korumamız gerekiyor. Kupa maçı var, Beşiktaş maçı var. Hepsini göz önünde bulundurarak hareket etmeye çalışıyoruz. Caner, hep iyi performans gösterdi ve 2 milli maç oynadı. Perşembe geldi, 1.5 gün sonra çıkmak zorunda kalabilirdi. Diğer futbolcular dakika alacak. Onlar da hazır olacak.

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