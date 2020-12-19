Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Erol Bulut'tan Gökhan Gönül açıklaması!
19.12.2020 - 18:23 |

Son dakika - Erol Bulut'tan Gökhan Gönül açıklaması!

Süper Lig'de Gaziantep ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik direktör Erol Bulut maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Erol Bulut'tan Gökhan Gönül açıklaması!
ABONE OL

Süper Lig'de Gaziantep ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik direktör Erol Bulut maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Gökhan'ın uzun süredir bir sakatlığı vardı, sakat sakat oynuyordu. Riske etmek istemiyoruz. Aramızdan daha uzun süre ayrılmamasını istiyoruz. Diğer tarafta da Novak olacak. Tercihimiz bu şekilde oldu."

Son dakika - Erol Buluttan Gökhan Gönül açıklaması

Parlatan: Ağlayacak durumumuz yok, Salı günü Galatasaray'la oynayacağız
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. "Her şeyi başarabilecek bir takımız"
    "Her şeyi başarabilecek bir takımız" 
  2. Neymar'ın gelecek ay sahalara dönmesi bekleniyor
    Neymar'ın gelecek ay sahalara dönmesi bekleniyor
  3. CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Fenerbahçe
    CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Fenerbahçe
  4. Abdullah Avcı: "Geldiğimden beri ilk kez geriye düştük"
    Abdullah Avcı: "Geldiğimden beri ilk kez geriye düştük"
  5. Bulut'tan Gökhan Gönül açıklaması!
    Bulut'tan Gökhan Gönül açıklaması!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI İZLE | Barcelona - Valencia

CANLI İZLE | Barcelona - Valencia

Son dakika - Liverpool, Crystal Palace'ı 7-0 yendi! Salah şov...

Son dakika - Liverpool, Crystal Palace'ı 7-0 yendi! Salah şov...

Avrupa Kadınlar Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye 4. oldu!

Avrupa Kadınlar Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye 4. oldu!

Son dakika - Duygun Yarsuvat yoğun bakıma alındı!

Son dakika - Duygun Yarsuvat yoğun bakıma alındı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet