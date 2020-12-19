Son dakika - Erol Bulut'tan Gökhan Gönül açıklaması!

Süper Lig'de Gaziantep ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik direktör Erol Bulut maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Gökhan'ın uzun süredir bir sakatlığı vardı, sakat sakat oynuyordu. Riske etmek istemiyoruz. Aramızdan daha uzun süre ayrılmamasını istiyoruz. Diğer tarafta da Novak olacak. Tercihimiz bu şekilde oldu."