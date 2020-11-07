Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Erol Bulut'tan hata vurgusu! "Kenardan girenler..."
07.11.2020 - 21:31 |

Son dakika - Erol Bulut'tan hata vurgusu! "Kenardan girenler..."

Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu

ABONE OL

Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu

"Oyuna girenler de bir şey veremedi"
" Basit hatalar yapmamamız gerektiğini söyledim. Bugün o hatalardan çok yaptık. Bugün yakaladığımız net pozisyonları değerlendiremedik. Konyaspor'un golünden sonra dağınık oynamaya başladık. Oyuna girenler de bir şey veremedi."

"bugün birlikte kaybettik"
"Bu maçtan ders çıkarmamız lazım. Hatalarımızdan ders almamız lazım. Biz birlikte kazanırız, bugün birlikte kaybettik. Ama yine birlikte kazanmaya devam edeceğiz."

"Futbolda ortalar önemli ama sürekli ortalarla gol atılacak diye bir şey yok. Maalesef bugün çalıştığımız opsiyonları futbolcularımız sahaya yansıtamadı. İstediğimiz oyun da ortaya çıkmadı."

Son dakika - Erol Buluttan hata vurgusu Kenardan girenler...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çıldırdı! Locada böyle görüntülendi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Fenerbahçe - Konyaspor maçı sonrası ortalık karıştı! Serdar Aziz, Mert Hakan...

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirtti. 

Yedikleri 2 golde de önemli hatalar yaptıklarını vurgulayan Bulut, "Bugün yakaladığımız birkaç pozisyonu değerlendiremedik. Takım olarak istediklerimizi sahaya iyi bir şekilde yansıtamadık. Rakibin kapanacağını biliyorduk. Yön değiştirmelerle pozisyon bulabileceğimizi söylemiştik, nitekim onu sahaya yansıtamadık." ifadelerini kullandı. 

Sarı-lacivertli ekibin Yunan futbolcusu Pelkas'ın iptal edilen golüne ilişkin hakemin kararını fazla konuşmak istemediğini söyleyen Bulut, şunları kaydetti: 

"Son 2-3 haftadır birkaç arkadaşımızda performans düşüklüğü var. Milli maç arasından sonra değişiklik yapıp yapmayacağımızı her beraber göreceğiz. Belki bugün kaybetmemiz bizi pozitif anlamda ilerletecek çünkü böyle takımlar karşınıza her hafta çıkacak. Onlara karşı nasıl oynayabileceğimizi çalışıp pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen hafta da oynadığımız maçta 10'un üzerinde pozisyon vardı ama 2 gol atmıştık. Yakaladığımız pozisyonları bu kadar basit harcamamamız lazım."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika: Kadıköy'de tepki çeken VAR kararı! Taraftarlardan maçın hakemine sert tepki
    Trabzonspor'a rüzgar engeli
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Çakır: ‘Aradan sonrasını bekleyin’
      Çakır: ‘Aradan sonrasını bekleyin’
    2. Chelsea, Sheffield United'ı 4 golle geçti
      Chelsea, Sheffield United'ı 4 golle geçti
    3. PSG, Rennes'i farklı geçti!
      PSG, Rennes'i farklı geçti!
    4. Finalin adı Medvedev-Zverev
      Finalin adı Medvedev-Zverev
    5. Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları: 3-2
      Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları: 3-2



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayern Münih, Dortmund'u devirdi! 5 gol sesi...

    Bayern Münih, Dortmund'u devirdi! 5 gol sesi...

    Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois haftanın MVP'si oldu!

    Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois haftanın MVP'si oldu!

    Isparta 32 Spor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Isparta 32 Spor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Son dakika - Trabzonspor'un uçağı aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı!

    Son dakika - Trabzonspor'un uçağı aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı!

    Sıradaki Haber