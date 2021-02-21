Son dakika - Erol Bulut'tan yayıncı kuruluşa tepki!

Süper Lig'de Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut, "Yayıncı ile ilgili sıkıntılar var. Fenerbahçe olarak adımımızı attık ama yayıncının tutumunu, bize adım atmadığını gördük. Geçen hafta maçtan sonra stüdyoda Kemal Ademi'nin kaçırdığı pozisyon ile ilgili açıklamalar olmuştu. Rica ediyoruz yayıncıdan ve stüdyodaki arkadaştan, neyi kastediyor, ima ediyor. Bilmek isteriz. Adım atmamıza rağmen yayıncının üst düzey yöneticisi tehdit edici açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'yi hiç kimse, hiçbir şekilde tehdit edemez, hiç kimse! Fenerbahçe en ağır şekilde karşılık verir." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut'un sözleri sonrası Güntekin Onay, "Siz ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Hayatımda hiçbir oyuncuyu, Erzurum'da iki hafta önce kırmızı kart gören oyuncu da dahil bir imada bulunmadım. Ademi ilk transfer olduğunda Fenerbahçe oyuncusu olmadığını söylemiştim. Siz de Karagümrük'e kiraladınız. Bizimki tamamen performans eleştirisidir. Karagümrük'te golü yok. Bunu izaha gerek var mı?" dedi.